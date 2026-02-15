من مشغولات اليد إلى الفنون والقصص الشعبية، “زوايا سوريّة” توثق تنوع المجتمع السوري وغناه

محافظ درعا يلتقي أئمة وخطباء المساجد في المحافظة دعماً لحملة أبشري حوران
أبناء مدينة منبج في ألمانيا ينظمون فعالية دعم ومناصرة لحملة “فزعة منبج”
شتاء قاسٍ في بيوت مدمرة.. معاناة مضاعفة لأهالي جبل الأكراد في ريف اللاذقية
المديرية العامة للشؤون الصحفية والإعلامية في وزارة الإعلام تواصل تقديم خدماتها لجميع الإعلاميين في داخل سوريا وللوفود الصحفية الخارجية
افتتاح مهرجان”من بين الركام تزهر الحياة” في بلدة سلمى باللاذقية
