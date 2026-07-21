سفراء ودبلوماسيون: معرض دمشق الدولي منصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.
زوّار “ناس تكس 2026”.. المعرض فرصة للاطلاع على تطور صناعة النسيج وتقنيات إنتاج الألبسة
غرفة تجارة حمص تفتتح مركزين لدعم التجار ورواد الأعمال والتدريب
من الانتظار إلى الخدمة السريعة.. سوريون يتحدثون عن الخدمات القنصلية في إسطنبول وغازي عنتاب
حرف تراثية بين الأغباني والطباعة على القماش في جناح وزارة الثقافة بمعرض ناس تكس2026
رفع أكبر علم سوري بحياكة يدوية في ساحة معرض “ناس تكس”
محافظ حلب يطلع على عدد من المشاريع الخدمية في منطقة الأتارب بريف حلب الغربي
شراكة بـ 10ملايين دولار.. الإعلان عن أول استثمار خارجي في شركة ناشئة
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