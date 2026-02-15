مبادرة أهلية في مدينة بصرى الشام لإحياء نبع “الجهير” الأثري

ضبط شحنة مخدرات في معبر نصيب الحدودي كانت معدة للتهريب خارج سوريا
لحظة رفع وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني العلم السوري فوق السفارة السورية في لندن
“أهازيج النصر” احتفالية على مدرج بصرى الأثري بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
جلسة لبحث تمكين الشباب بعنوان “رواق النصر” في مدينة بصرى الشام بدرعا بمناسبة ذكرى التحرير
فعاليات “أدب الطفل” ضمن نشاطات اليوم الثاني لمهرجان حماة الثقافي الأول
