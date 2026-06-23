مدير مركز جنيف لأنشطة إزالة الألغام:نسعى لتسليط الضوء على مشكلة التلوث بالألغام الأرضية بسوريا
افتتاح مركز “Tier Four Business Center ” في دمشق لدعم بيئة الأعمال والاستثمار
معاون وزير الاقتصاد والصناعة: “فود إكسبو” منصة رئيسية لدعم حضور المنتج الغذائي السوري خارجيا
اتحاد كرة القدم يقيم دورة تحكيم وترقية للحكام في حمص
تكريم 45 رياضياً و6 مدربين في القنيطرة تقديراً لإنجازاتهم
مسح إشعاعي شامل في مصفاة بانياس لتقييم الواقع الإشعاعي وتعزيز إجراءات السلامة
نائب محافظ الحسكة يطلع على الواقع الخدمي والمؤسساتي في رأس العين بريف المحافظة
علبي يؤكد التزام سوريا بمسار العدالة الانتقالية ويعرض أمام مجلس الأمن أبرز التحديات والإنجازات
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