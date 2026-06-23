مدير مركز جنيف لأنشطة إزالة الألغام:نسعى لتسليط الضوء على مشكلة التلوث بالألغام الأرضية بسوريا

حملة واسعة للتلقيح الروتيني في دير الزور تستهدف الأطفال المتسربين ودون الخامسة
إعادة ترميم مسجد الروضة في ريف إدلب بعد تعرضه لأضرار جسيمة جراء قصف النظام البائد
تنظيم فعالية لرفع علم الجمهورية العربية السورية على دوار السلامة في دير الزور
انطلاق سلسلة معارض سوريا التخصصية في مجالات ‏البناء والطاقة والصناعة في مدينة المعارض بدمشق
بدء عمليات استلام القمح من المزارعين في مركز العنابية بطرطوس
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