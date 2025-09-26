مسجد التوحيد في قلعة المضيق بريف حماة

بعد توقفها لعدة أيام.. دائرة الأحوال المدنية في مدينة إدلب تستأنف عملها
بائع التمر الهندي.. أيقونة رمضان في سوق الحميدية الأثري
استشهاد مدني واعتقال آخرين خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لبلدة بيت جن بريف دمشق
تعزيزات لقوى الأمن الداخلي في طريقها إلى مدينة السويداء لضمان تنفيد وقف إطلاق النار وحم
الحياة تعود إلى كفرزيتا بريف حماة… نهضة حرفية مع عودة أكثر من 2800 عائلة
