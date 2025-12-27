وقفة لأبناء الجالية السورية في فرنسا تنديداً بانتهاكات قسد، وتأكيداً على وحدة الأراضي السورية

الرئيس الشرع يلتقي وجهاء وأعيان الساحل ويؤكد على بناء سوريا الموحدة وتطوير التنمية الاقتصادية
وصول باخرتين محملتين بالقمح إلى مرفأ طرطوس لتعزيز الأمن الغذائي
قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل من نقطة الحميدية باتجاه بلدة جبا وقرية أم باطنة في ريف القنيطرة
أهالي درعا يحتفلون بالذكرى الأولى لتحرير المدينة في ساحة المسجد العمري بدرعا البلد
طاولة مستديرة في دمشق لمناقشة تحديات تصدير المنتجات الزراعية السورية
