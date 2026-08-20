الخميس 20 أغسطس 2026 — دمشق
|
Reading: شغف مكتبي طالبة من حلب تتألق بالعلامة التامة وتتوّج عاماً من التحدي
بحث
بحث
sana-logo-mobile

شغف مكتبي طالبة من حلب تتألق بالعلامة التامة وتتوّج عاماً من التحدي

أجواء رمضانية مميزة يعيشها أبناء الجالية السورية في فيينا
جلسات تعريفية لحجاج حمص حول إجراءات السفر وأداء المناسك
من زمن الأتاوات والتضييق إلى انتعاش حركة البيع والشراء.. ملامح جديدة في سوق الحريقة بدمشق
تخصيص منطقة للمصلين من الصم والبكم في صلاة الجمعة بجامع الإمام الشافعي في دمشق
اجتماع في مديرية الإعلام بمحافظة الرقة مع المؤثرين وصنّاع المحتوى
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى