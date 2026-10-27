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أهالي ضحايا القصف في درعا ينددون باستهداف المدنيين ويطالبون بكشف ملابسات الحادثة

درعا-سانا

شيّع أهالي درعا اليوم الثلاثاء، رياض الكراد، الذي قضى جراء استهداف مزرعته غربي بلدة نصيب قرب الحدود الأردنية، فيما ندّد ذوو ضحايا من منطقة اللجاة بريف درعا باستهداف المدنيين، ولا سيما الأطفال، مطالبين بتوفير الحماية لهم وكشف ملابسات القصف واتخاذ الإجراءات اللازمة، لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

DSC3287 أهالي ضحايا القصف في درعا ينددون باستهداف المدنيين ويطالبون بكشف ملابسات الحادثة

وأوضح الدكتور أحمد الكراد، شقيق الفقيد، لـ سانا، أن شقيقه كان في مزرعته ليلة الاستهداف، ونُقل إلى المشفى، حيث فارق الحياة، معرباً عن استنكاره للحادثة وللروايات الإعلامية التي رافقتها، ومطالباً بتوضيح ملابسات الاستهداف.

ولفت فندي الكراد، أحد أقرباء الفقيد، ومحمد مزيد المسالمة، صديقه، في تصريح مماثل، إلى أن الكراد كان معروفاً بنزاهته وسمعته الطيبة.

DSC3309 أهالي ضحايا القصف في درعا ينددون باستهداف المدنيين ويطالبون بكشف ملابسات الحادثة

وندّد عايز سعد الدخان، أحد أبناء منطقة اللجاة، باستهداف المنازل والخيام التي تؤوي العائلات والأطفال، متسائلاً عن مبررات هذه الضربات، ومشدداً على ضرورة التحقق من الأهداف قبل تنفيذها ومراعاة وجود المدنيين، ولا سيما الأطفال وطلاب المدارس.

وتأتي هذه الشهادات عقب قصف جوي استهدف مواقع في درعا أسفر عن سقوط ضحايا وإصابة آخرين، وسط مطالبات بتوضيح ملابسات الاستهدافات وحماية المدنيين وتعزيز التنسيق في المناطق الحدودية.

DSC3210 أهالي ضحايا القصف في درعا ينددون باستهداف المدنيين ويطالبون بكشف ملابسات الحادثة
dji fly ٢٠٢٦١٠٢٧ ١٣١١٤٠ 0055 1793098462251 photo أهالي ضحايا القصف في درعا ينددون باستهداف المدنيين ويطالبون بكشف ملابسات الحادثة
dji fly ٢٠٢٦١٠٢٧ ١٣١٤٠٢ 0069 1793098452563 photo أهالي ضحايا القصف في درعا ينددون باستهداف المدنيين ويطالبون بكشف ملابسات الحادثة
DSC3197 أهالي ضحايا القصف في درعا ينددون باستهداف المدنيين ويطالبون بكشف ملابسات الحادثة
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