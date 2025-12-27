على كرسيه المتحرك.. كفيف ومبتور الساقين يغادر مخيمات التهجير عائداً إلى بلدته شيزر في ريف حماة

الاجتماع التنسيقي الأول لصيادلة معرة النعمان .. لتحسين واقع العمل الصيدلاني والخدمة الطبية
الأطراف الصناعية في سوريا.. تكنولوجيا تعيد الحركة وتمنح الأمل
الرئيس الشرع يضع قطعة من ثوب الكعبة المشرفة في رحاب المسجد الأموي بدمشق
انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لتقانة الغذاء في كلية العلوم بجامعة دمشق
اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في العتيبة بريف دمشق
