بدء عمليات استلام القمح من المزارعين في مركز العنابية بطرطوس

بدأ مركز العنابية في محافظة طرطوس، اليوم الإثنين، استلام محصول القمح من المزارعين للموسم الحالي، وسط إجراءات حكومية ميسرة، تهدف إلى تسهيل عمليات التسويق والاستلام.

وأوضح مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب في طرطوس، المهندس محمود شبلي، في تصريح لمراسل سانا، أن فرع طرطوس يعد من أوائل فروع المؤسسة التي باشرت استلام محصول القمح من المزارعين، مبيناً أن المؤسسة وفرت مختلف التسهيلات اللازمة لضمان سلاسة العملية.





وأشار شبلي إلى إدخال خطوة جديدة خلال الموسم الحالي، تتمثل في حجز دور التسليم عبر منصة إلكترونية، حيث يتلقى المزارع رسالة تحدد موعد حضوره إلى المركز لتسليم محصوله، بما يسهم في تنظيم العمل، وتخفيف الازدحام.



ولفت إلى أن إجراءات الاستلام تبدأ بدخول الشاحنة إلى القبان لتحديد الوزن، قبل التوجه إلى قسم التحليل، حيث تؤخذ عينة من القمح لتحديد درجتها، ومن ثم يُنقل المحصول إلى المستودعات المخصصة، وأضاف: إن نتيجة التحليل النهائية للعينة هي التي تحدد سعر القمح، والقيمة المستحقة للمزارع، وفقاً للدرجة المعتمدة.



من جهته أوضح المزارع والناقل إبراهيم عبدو جقجوق، أن إنتاج الموسم الحالي كان جيداً، وأن أسعار شراء القمح مقبولة، مشيداً بالتسهيلات المقدمة في مركز الاستلام، كما دعا إلى دعم المحروقات المخصصة للمزارعين، نظراً لما يشكله ارتفاع أسعارها من زيادة في تكاليف إنتاج المحصول.



وكانت الجهات المعنية في محافظة طرطوس أنهت جميع التحضيرات الفنية واللوجستية اللازمة لاستلام محصول القمح للموسم الحالي، بعد تنفيذ أعمال ترميم وتأهيل للمستودعات والصوامع وتجهيز مركز الاستلام، بما يضمن استقبال المحصول، وتقديم مختلف التسهيلات للمزارعين، ويسهم في تسريع الإجراءات، وتحقيق انسيابية عمليات التسويق والاستلام.