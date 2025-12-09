لجنة سوق الحريقة التجارية بدمشق تحتفل بذكرى النصر والتحرير

أهالٍ من دمشق يعبرون عن ارتياحهم بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا
وزير الداخلية في افتتاح مركز الأحوال المدنية بمجمع يلبغا
جسر الشغور في ريف إدلب تستعيد نبضها التجاري، افتتاح سوق التسوق الأول بمشاركة واسعة
فرق الإطفاء والدفاع المدني السوري والأردني تبذل جهوداً مكثفة لإخماد الحرائق في غابات ال
منتخب سوريا لكرة السلة للسيدات يختتم تحضيراته المحلية لبطولة غرب آسيا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى