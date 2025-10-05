مرشحون لعضوية مجلس الشعب في إدلب: الانتخابات خطوة نحو الاستقرار والتنمية

افتتاح مدرسة دوما للبنين بريف دمشق بعد أعادة ترميمها وتأهيلها
انطلاق المؤتمر العلمي الأول لمبادرة طب الطوارئ السورية على مدرج جامعة دمشق
جناح المؤسسة السورية للبريد في معرض دمشق الدولي يحاكي الماضي ويواكب المستقبل
قوات الجيش العربي السوري والأمن الداخلي تؤمن خروج عوائل من السويداء إلى مناطق آمنة
مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق.. بيئة استثمارية واعدة تعزز التنمية الاقتصادية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى