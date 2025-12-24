فرق الهندسة التابعة لوزارة الدفاع تواصل تمشيط وإزالة الألغام من مناطق جبل الأكراد باللاذقية
الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تعقد لقاء حوارياً مع فعاليات المجتمع المحلي في طرطوس
معرض فني وجدارية توثق سردية الثورة السورية برؤية تشكيلية معبرة في المركز الوطني للفنون البصرية
انعقاد ملتقى جسور العلم في إدلب بمشاركة أكاديميين من داخل سوريا وخارجها
“الشام خضرا.. ورح تبقى خضرا” حملة لزراعة 100 ألف شجرة بدمشق
صدور نتائج قرعة الحج السوري لموسم 1447هـ – 2026م
المعايير الفنية لنقل البضائع ودورها في استدامة شبكة الطرق
حملة للتبرع بالدم في مشفى القطيفة بالقلمون الشرقي
Sign in to your account
تذكرني