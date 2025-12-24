فرق الهندسة التابعة لوزارة الدفاع تواصل تمشيط وإزالة الألغام من مناطق جبل الأكراد باللاذقية

وحدة تعبئة مياه عين الفيجة تستأنف عملها وضخ منتجاتها في السوق المحلية ضمن المواصفات القياسية السورية
تكريم الطلاب المتفوقين في معهد اللجاة للعلوم الشرعية بريف درعا
كلمة ‏رئيس الجمهورية ‏العربية السورية حول المستجدات الأخيرة في الساحل السوري
انطلاق مهرجان نهاية الصيف في طرطوس بمـشـاركة أكـثر مـن 40 شركة
حفل لإعادة التداول في سوق دمشق للأوراق المالية بعد توقف استمر نحو 6 أشهر
