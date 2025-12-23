بيوت فيروزة تكتسي حلة الميلاد وتبعث رسائل الفرح والسلام من ريف حمص
مشاركون في موتكس خان الحرير: المعرض فرصة لتسويق المنتجات في الأسواق العربية والدولية
حفل تخريج 200 طالب وطالبة من كلية التربية في جامعة دمشق فرع درعا
مبادرة مجتمعية لترميم مدرسة الشهيد سليمان صويص في مدينة تلبيسة شمال حمص
انطلاق فعاليات معرض الملابس السوري التخصصي التصديري “موتكس خان الحرير” على أرض مدينة المعارض
مشاهد لاستهداف قسد مناطق سكنية في عدد من أحياء حلب ووقوع إصابات بين المدنيين
قوى الأمن الداخلي تعمل على إخلاء المدنيين وتأمينهم في مناطق حلب التي تشهد اعتداءات من قسد
قسد تستهدف عناصر من الدفاع المدني أثناء تقديمهم الخدمات الإسعافية للمدنيين في مدينة حلب
