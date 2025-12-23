بيوت فيروزة تكتسي حلة الميلاد وتبعث رسائل الفرح والسلام من ريف حمص

ضبط كميات كبيرة من حبوب “الكبتاغون” المخدرة كانت مخبأة في مستودعات داخل مدينة اللاذقية
قصر العظم في مدينة حماة.. تحفة معمارية تحكي التاريخ
سانا تستطلع آراء عدد من المواطنين في إدلب حول قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا
تكبيرات العيد تصدح في قاسيون.. أهالي دمشق يؤدون صلاة عيد الفطر لأول مرة في ساحة الجندي المجهول
الدفاع المدني يؤمّن خروج المدنيين من السويداء ودخولهم إليها من جهة بصرى الشام بريف درعا
