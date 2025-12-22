استمرار نزوح الأهالي من منطقة الليرمون في حلب جراء استهداف قسد المنطقة بالرشاشات وقذائف الهاون

نشاطات ثقافية متنوعة في اليوم الثاني لمهرجان كلمة الثقافي الأول في سلمية
الصفدي ووزير خارجية هولندا يبحثان مستجدات الأوضاع في سوريا
بدء أعمال التزفيت في قرية الحميدية بريف القنيطرة ضمن خطة لتحسين الواقع الخدمي في الريف الأوسط
تداولات سوق دمشق للأوراق المالية أكثر من 1.3 مليار ليرة
وزارة الطوارئ تتسلّم مساعدات إغاثية شاملة من الوفد السعودي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى