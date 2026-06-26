قضايا اللاجئين والتحديات التي تواجههم محور فعالية أقامتها منظمة غصن الزيتون في غازي عنتاب

الهلال الأحمر السوري والصليب البريطاني يبحثان تعزيز خدمات الإيواء المؤقتة بدرعا
دور نشر كويتية تفتح نوافذ جديدة للحوار الثقافي في أروقة معرض دمشق الدولي للكتاب
وزير الاقتصاد والصناعة ومحافظ حلب يبحثان مع رجال أعمال أتراك زيادة التعاون الاقتصادي
أهالي حمص: يجب وضع حدّ لاعتداءات تنظيم قسد ومن حق الدولة فرض سيطرتها على جميع الأراضي السورية
معرض الصناعات التجميلية بدمشق يؤكد قدرة المنتج السوري على المنافسة في الأسواق الخارجية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى