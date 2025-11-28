فعالية شعبية في ساحة الأمويين تأكيداً على وحدة الشعب السوري ورفضاً لدعوات التقسيم والانفصال
الوزير الحلبي يتفقد مشفى المواساة الذي استقبل شهداء وجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على بيت جن
فعالية شعبية قرب المسجد الأموي في دمشق تأكيداً على وحدة الشعب السوري ورفضاً لدعوات التقسيم
أهالي بيت جن يتحدثون لمراسل سانا حول الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف البلدة صباح اليوم
تحليق طيران الاستطلاع التابع للاحتلال الإسرائيلي في سماء بلدة بيت جن بريف دمشق
أهالي اللاذقية يؤكدون وحدة الشعب السوري ورفضهم دعوات الانفصال والتقسيم
“قائد تطوعي.. أثر مستدام” برنامج تدريبي لإعداد قيادات العمل التطوعي في إدلب
“أمنيات الشتاء” فعالية ميلادية في كاتدرائية القديسين الأربعين شهيداً بحمص
