زينة الميلاد تعانق حجارة كنيسة مار يوسف في بلدة القنية بريف إدلب الغربي

الحبتور في لقاء خاص مع سانا: سوريا أرض خصبة للاستثمارات بما تمتلكه من مقومات
الرئيس الشرع: متجهون نحو التهدئة وأن تعطى سوريا فرصة للبناء
اتفاقية سورية صربية لاستثمار وتصدير 1.5 مليون طن من الفوسفات خلال عام 2026
هيئة المفقودين توقّع إعلاناً مشتركاً مع منظمات دولية حول مبادئ التعاون في سوريا
“قائد تطوعي.. أثر مستدام” برنامج تدريبي لإعداد قيادات العمل التطوعي في إدلب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى