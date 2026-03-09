جالية كبيرة من الأطباء السوريين في ألمانيا.. بين الاندماج وفرص العودة للوطن

مشروع الحيدرية السكني نقطة تحول في إعمار أحياء حلب الشرقية
افتتاح مدرستين في ريف منطقة جبلة بعد الانتهاء من أعمال التأهيل والترميم
كتائب الهندسة في الجيش تعمل على إزالة الألغام من بادية دير الزور لتأمين عودة الأهالي
جامعة طرطوس والمؤسسة السورية للبريد توقعان اتفاقية لتقديم خدمات للطلاب والعاملين
إطلاق حملة التلقيح المدرسي في ريف القنيطرة الجنوبي
