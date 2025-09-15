انعقاد المؤتمر التأسيسي الأول لمجلس القبائل العربية السورية في أوروبا

العقوبات الاقتصادية التي فُرضت على النظام البائد وآثارها على القطاع الصحي وجودة الخدمة الطبية في المشافي العامة
مشاهد ليلية لمعرض دمشق الدولي في يومه الثاني، وإقبال كبير من الأهالي
منتخب سوريا لكرة السلة للسيدات يختتم تحضيراته المحلية لبطولة غرب آسيا
المنشآت الصناعية في شمال سوريا تشهد نشاطاً ملحوظاً وسط رقابة الجهات الحكومية والتسهيلات المقدمة لهم
الاتحاد السوري لكرة القدم ينظم دورة تدريبية آسيوية في إدلب لمدربي أندية الدرجة الأولى والممتازة
