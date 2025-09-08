ضمن مبادرة “سوريا أبشري” وصول طائرة قطرية تحمل مساعدات طبية إلى مطار دمشق الدولي

استمرار عناصر النظام البائد بتسوية أوضاعهم وتسليم الأسلحة التي بحوزتهم في أحد مراكز التسوية بحلب
شركات أردنية تستكشف السوق السورية في معرض دمشق الدولي
عودة 50 عائلة من إدلب إلى القصير بريف حمص.. بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في إ
أهالي دمشق يؤكدون رفضهم محاولات بعض الدول التدخل في شؤون سوريا الداخلية
وصول عدد من جرحى الجيش وقوى الأمن العام وذوي الشهداء القادمين على نفقة الرئاسة السورية إلى مدينة مكة المكرمة لأداء فريضة الحج
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى