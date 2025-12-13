دموع رجل تكشف حجم احتياجات بلدة السعن في ريف حمص خلال حملة “السعن في عيوننا” المجتمعية

“مع بعض، حلب أحلى”.. تكريم مبادرات شبابية ومجتمعية شاركت بحملة “لعيونك يا حلب”
قوى الأمن الداخلي في السويداء تحرر عدداً من المدنيين المخطوفين وتسلمهم لذويهم
المركز الطبي التابع لجمعية حي الأقصاب الخيرية بدمشق يتسلّم عدداً من أجهزة غسيل الكلية
أنشطة وفعاليات طلابية متنوعة في ثانوية المتفوقين بجرمانا بمناسبة ذكرى التحرير
وفد مجلس الأمن الدولي: نأمل لسوريا المضي قدماً نحو مستقبل أفضل لكل السوريين
