استكمال أعمال توسعة وتزفيت الطريق الحيوي الواصل بين باب الهوى ومعرة مصرين بريف إدلب
المشفى الوطني في طرطوس يخصص عيادة للكشف عن سرطان الثدي مجاناً، ضمن فعاليات الشهر الوردي
دورة للإعلاميين حول إدارة الوعي والإعلام في الأكاديمية السورية للتدريب والاستشارات
افتتاح مدرسة حطين في خان شيخون بدعم من منظمات تركية يعيد الأمل للعملية التعليمية
انتخابات مجلس الشعب في حمص، مسؤولية كبيرة في أول انتخابات بعد التحرير
مرشحون وأعضاء هيئة ناخبة في دائرة حمص: الانتخابات صفحة جديدة في المسار الوطني
جمعية نبض تكرم خمسة عشر طالباً وطالبة من المكفوفين المتفوقين في التعليم الأساسي والثانوية
أهالي مدينة دوما في ريف دمشق: الانتخابات حجر الأساس لإعادة الإعمار
