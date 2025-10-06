استكمال أعمال توسعة وتزفيت الطريق الحيوي الواصل بين باب الهوى ومعرة مصرين بريف إدلب

مؤتمر صحفي للمتحدث باسم وزارة الداخلية
الشيخ ليث البلعوس: إدلب عنوان لتاريخ عظيم، وهي من علمتنا أن الكرامة لا تشترى ولا تباع
ضمن حملة “نبضنا واحد”… أطباء سوريون من المهجر يجرون عمليات جراحية معقدة في عدد من المحافظات
مدير عام وكالة سانا يتحدث عن الخطة التشغيلية الجديدة للعمل في الوكالة
“التبرعات ستنفق على مشاريع التعليم والصحة والمياه”.. مدير حملة أبشري حوران
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى