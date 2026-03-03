بدء قبول طلبات عودة الموظفين المفصولين من الأمانة العامة لمحافظة درعا
معهد صبحي شعيب في حمص..حاضنة للمواهب التشكيلية الشابة
رغم الدمار.. أهالي مدينة كفرنبل بريف إدلب يحيون رمضان بعد رحلة نزوح طويلة
تأهيل وترميم عدد من أقسام المشفى الوطني في بصرى الشام بريف درعا
أهالي عين عيسى في ريف الرقة يطالبون بإزالة الألغام والأنفاق التي تهدد حياة المدنيين
بساتين الكسرات في ريف الرقة تتزين بأزهار اللوزيات مع بداية موسم الإزهار
توافد آلاف السوريين القادمين من لبنان عبر منفذ جديدة يابوس الحدودي في ريف دمشق
أمطار طرطوس ترفع مخزون بحيرة سد الأبرش ما يُبشر بموسم زراعي جيد في سهل عكار
