ماذا ينتظر الناشطون والطلاب في مدينة حلب من مجلس الشعب الجديد؟

مباراة ودية بين ناديي إعزاز وأهلي حلب انتهت بفوز الأخير بخمسة أهداف لهدفين
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