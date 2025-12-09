احتفالية النصر في إدلب حشود في ساحة السبع بحرات في الذكرى الأولى للتحرير

محافظ إدلب يلتقي عدداً من صناع المحتوى لبحث أهداف وتفاصيل حملة “الوفاء لإدلب”
باخرة محمّلة بـ 23.5 ألف طن قمح تصل مرفأ اللاذقية لتعزيز الأمن الغذائي في سوريا
ماذا قال أهالي دمشق عن العرض العسكري الذي نظمته وزارة الدفاع بمناسبة ذكرى التحرير
تشغيل بئر مياه السمعليل في ريف حمص بالطاقة الشمسية
ندوة تعريفية لموظفي مديرية النقل في إدلب على نظام المعاملات المركزي للمركبات
