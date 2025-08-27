وزير الإدارة المحلية والبيئة: المعرض تأكيد على حالة التعافي التي تعيشها سوريا

نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية: فساد بمئات ملايين الدولارات زمن النظام البائد
المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني عقب الزيارة الرسمية إلى دولة قطر
أهالي جزيرة أرواد يتحدثون عن تاريخ الجزيرة وماذا تعني لهم
عودة الطلاب والمعلمين للمدارس في مدينة حلب بعد تحريرها
معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة ظافر العمر يلتقي عدداً من أبناء الجالية السورية في ت
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى