مشاهد جوية تُظهر امتلاء رام بليون في جبل الزاوية بريف إدلب
مشاهد جوية لموقع شنشراح الأثري بريف إدلب الجنوبي تظهر الخراب الذي تعرض له من قبل النظام البائد
استمرار أعمال تأهيل جسر الرشيد على نهر الفرات في مدينة الرقة
الخيمة الرمضانية في طرطوس تناقش قضايا سياسية واقتصادية تهم المواطنين
خيمة رمضانية في طرطوس تضمنت مائدة إفطار جماعية وصلاة التراويح وفقرة لإحياء التراث الرمضاني
محاضرة ومعرض للخطاط فايز شامية في المركز الثقافي بحي الميدان في دمشق
إفطار رمضاني جماعي في القصير بريف حمص دعم للأسر الأشد احتياجاً وتعزيز لقيم التكافل المجتمعي
كتائب الهندسة تواصل عملها لإزالة الألغام ومخلفات الحرب من منطقة الربيعة الأثرية في جبل الزاوية
