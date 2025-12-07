احتفالية شعبية في مدينة أعزاز شمالي حلب بمناسبة ذكرى النصر والتحرير

احتفالات الأهالي في إدلب بإطلاق صندوق التنمية السوري
مشاهد من حملة “ريفنا بيستاهل” في مدينة المعارض بريف دمشق
وصول وزير الخارجية والمغتربين إلى مقر جامعة الدول العربية
سوريون في ألمانيا ينظمون حملة تبرعات دعماً لحملة الوفاء لإدلب
وقفة لإعلاميي إدلب تنديداً باغتيال الاحتلال الإسرائيلي طاقم قناة الجزيرة العامل في غزة
