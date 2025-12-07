احتفال أهالي درعا ضمن مهرجان النصر على مدرج بصرى الشام الأثري
احتفالية شعبية في ساحة الأمويين وسط دمشق في ذكرى النصر والتحرير
احتفالية شعبية في مدينة أعزاز شمالي حلب بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
سقط الجلاد وعاد الشاهد ناشط إعلامي يطوي سنوات الغياب بعد التحرير
فعاليات معرض النصر في المركز الثقافي يإدلب احتفالاً بذكرى التحرير الأولى
احتفالات أهالي دير الزور بمناسبة مرور عام على تحرير سوريا
من أجواء احتفال أهالي حلب بذكرى النصر والتحرير
احتفال أهالي مدينة السقيلبية في حماة بالميلاد المجيد وبذكرى النصر والتحرير
