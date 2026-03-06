محافظ حلب عزام الغريب يتفقد عمليات إنقاذ العالقين تحت أنقاض المبنى المنهار بحي الأشرفية

الرئيس الشرع يلتقي وفد اتحاد الغرف التجارية المصرية ويبحث آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري
استمرار أعمال الترميم لعدد من مدارس ريف دمشق التي دمرها النظام البائد
نهر عريبا الواقع بين مدينتي حارم وسلقين بريف إدلب يعود للجريان بعد جفاف استمر لأكثر من 6 سنوات
معرض وِرد للمشاريع الصغيرة في مدينة غازي عنتاب بهدف دعم رواد الأعمال السوريين في تركيا
انتخابات مجلس الشعب في دائرة داريا الانتخابية بريف دمشق
