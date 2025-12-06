وزارة الإعلام تكرّم ذوي الشهداء الإعلاميين الذين ارتقوا خلال تغطية معركة ردع العدوان

تقلب أسعارِ المواد الغذائية وانعكاسه على المواطن والتاجر
استعداداً للعام الدراسي الجديد.. الانتهاء من ترميم أربع مدارس في ريف إدلب
كلمة وزير الداخلية السيد أنس خطاب خلال جلسة الإعلان عن التشكيلة الوزارية لحكومة الجمهورية العربية السورية
ورشة تدريبية للمحامين بحماة حول توثيق الانتهاكات الجسيمة في زمن النظام البائد
مواصلة العمل بتسجيل المركبات الحديثة ونقل الملكية وفق الرسوم المخفضة في مديرية النقل بدمشق
