مدينة دمشق وريفها قبلة السياح ومقصد المستثمرين

محافظ حلب عزام الغريب يتفقد مراحل تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية
قسم الغاز في معمل “سادكوب” بمدينة بانياس يستأنف العمل بعد توقفه لأيام جراء هجمات فلول النظام البائد
مشاركات عربية ودولية في معرض “تكسبو لاند” للتكنولوجيا والابتكار
فعاليات شعبية في مدينة دمشق تأكيداً على وحدة الشعب السوري ورفضاً لدعوات التقسيم والانفصال
بهدف دعم المنظومة الصحية في سوريا.. سفير إيطاليا بدمشق ووفد من منظمة الصحة العالمية في زيارة إلى مشفى شام الجراحي بالشمال السوري
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى