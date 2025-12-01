قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل من نقطة الحميدية باتجاه بلدة جبا وقرية أم باطنة في ريف القنيطرة
مدينة دمشق وريفها قبلة السياح ومقصد المستثمرين
ورشة عمل في دمشق حول المبادئ التوجيهية والأطر التي تدعم العودة الطوعية وإعادة الاندماج
المؤتمر السنوي لغرفة صناعة حماة يناقش الواقع الصناعي وسبل الارتقاء بالصناعة الوطنية
آراء عدد من الوزراء والسفراء بالانطلاقة الجديدة لصحيفة “الثورة السورية”
إطلاق مبادرة حمص بأيدينا أنظف تعاون لاستعادة رونق المدينة
انطلاق فعاليات المؤتمر الشبابي الأول بحمص بحضور وزير الثقافة ومحافظ حمص ومدير الشؤون السياسية
انطلاقة صحيفة الثورة السورية استكمالٌ لمسار إعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية
