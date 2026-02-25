تعادل نادي تشرين مع الكرامة في الجولة العاشرة من مباريات الدوري السوري الممتاز

مشفى الأطفال في حلب يعاود تقديم خدماته الطبية مجاناً بعد التحرير
بدء أعمال صيانة مبنى السفارة السورية في ليبيا بعد إغلاق لأكثر من 14 عاماً
توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة مكافحة غسل الأموال لتعزيز النزاهة المالية
تخريج 53 طالباً وطالبة من كلية العلوم التطبيقية بجامعة حماة
سوريا والأردن يوقعان اتفاقية لتزويد سوريا بالغاز الطبيعي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى