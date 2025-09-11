أحد المتبرعين في حملة “دير العز”: دير الزور بحاجتنا جميعاً كي يعود لها أهلها المهجرون

حاضنة دمر المركزية للفنون الحرفية.. تكامل الخبرات وتبادل “سر الصنعة” في مكان واحد
تصريح وزير الإعلام حول الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في منطقة الدويلعة بدمشق
صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد الصحابي الجليل عبدالله بن عباس بمدينة حلب
كلمة السيد الرئيس أحمد الشرع بالاجتماع الدوري لمجلس وزراء الجمهورية العربية السورية بحضور عدد من مسؤولي الهيئات
استعدادات أمنية في دير الزور لضمان سلامة الأهالي المشاركين في حملة “دير العز”
