جولة لعدد من الوزراء والشخصيات الرسمية في “معرض النصر” بالمركز الثقافي في مدينة إدلب

حجم التبرعات لصالح حملة “فداء لحماة” يتجاوز 205 مليون دولار
العثور على مقبرة جماعية في منطقة مشروع فيلات الرواد السكني غرب مدينة دير الزور تعود لمجزرة ارتكبها النظام البائد
فعالية شعبية في دير الزور تأكيداً على وحدة الشعب السوري ورفضاً لدعوات التقسيم
بحضور محافظ دمشق.. احتفال مركزي في ساحة الأمويين في الذكرى الرابعة عشرة لثورة الحرية والكرامة
خطة شاملة لإعادة تأهيل وتطوير المسبح الأولمبي في مدينة تشرين الرياضية بدمشق
