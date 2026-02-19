وزير الصحة يفتتح المركز السني التخصصي ضمن العيادات الشاملة في مدينة درعا

ريادة الأعمال والتكنولوجيا في مرحلة ما بعد التحرير.. فعالية لمنظمات ومبادرات سوريّة في برلين
حملة تبرعات نقدية من طلاب جامعة دمشق لأهالي المخيمات بإدلب
سقط الجلاد وعاد الشاهد ناشط إعلامي يطوي سنوات الغياب بعد التحرير
قافلة مؤلفة من 22 شاحنة تحمل مواد غذائية وإغاثية تدخل إلى مدينة السويداء عن طريق ممر بص
حفل غنائي لكلية الموسيقا في جامعة حمص احتفاءً بذكرى النصر والتحرير
