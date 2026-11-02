مع اقتراب موسم الأمطار.. أعمال تعزيل لنهر العاصي في منطقة الميماس
“لا تنسونا”.. وصية نبيل الشربجي ووجع عائلات الصحفيين المفقودين
وزارة الإدارة المحلية والبيئة تحيي اليوم الوطني للبيئة بفعالية في دمشق
زراعة الرقة تحصر الأضرار التي طالت المحاصيل جراء الأمطار الغزيرة والسيول
ليس كل ما يلمع ذهباً.. كيفية فحص الذهب ومعايرته
حملات تشجير ونظافة وأنشطة توعوية في حلب وحمص بمناسبة يوم البيئة الوطني
الأمطار الغزيرة والسيول تلحق أضراراً بالأراضي الزراعية في ريفي دير الزور والرقة
إطلاق مشروع لتحديث ورقمنة تسجيل الشركات في سوريا
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