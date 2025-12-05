فعالية شعبية في مدينة سلقين بإدلب بمناسبة ذكرى النصر والتحرير

انتخابات مجلس الشعب في دائرة يبرود الانتخابية بريف دمشق
مؤتمر الجمعية العمومية الاستثنائي للاتحاد العربي لكرة القدم في دمشق
جناح وزارة الطوارئ في معرض دمشق الدولي
وزير الطوارئ لـ سانا: الحملة تؤكد أن الدولة لن تتخلى عن أبنائها في أي مكان
كلمة القائد العسكري فضل الله الحجي في مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى