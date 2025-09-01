فنون دمشقية متنوعة ضمن جناح وزارة الثقافة في معرض دمشق الدولي
هيئة الطاقة الذرية السورية تعرض خدماتها لزوار معرض دمشق الدولي
صناعيون من معرض دمشق الدولي: المعرض منصة مهمة لترويج الاستثمارات في سوريا
استقبال صناع المحتوى السوريين والعرب المشاركين في مؤتمر “سكريبت” في حلب
استعداداً للعام الدراسي الجديد.. الانتهاء من ترميم أربع مدارس في ريف إدلب
مؤسسة المياه في إدلب تطلق مشروع “بسيدا” لتزويد كامل مدينة معرة النعمان بمياه الشرب
كرنفال “بيت بيوت” في اللاذقية.. نافذة ثقافية تعرّف بتنوع تراث المحافظات السورية
التحضيرات الأخيرة قبل انطلاق مؤتمر “سكريبت” لصنّاع المحتوى في حلب
