استعداداً للعام الدراسي الجديد.. الانتهاء من ترميم أربع مدارس في ريف إدلب

وزير التربية والتعليم: نتمنى لـ سانا أن تكون صوت الحقيقة في مواجهة التشوهات الإعلامية
منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية آدم عبد المولى يزور معرة النعمان بريف إدلب ومتحفها التاريخي، ويطلع على الخدمات الطبية المقدمة في المركز الصحي بالمدينة
شركة كهرباء إدلب تقوم بتركيب محطة تحويل نقالة لتأمين التيار الكهربائي لمدينة سراقب وما
أهالٍ من دمشق يعبرون عن ارتياحهم بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا
استقبال الرئيس أردوغان للرئيس الشرع والوزير الشيباني في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى