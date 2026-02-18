ورشة الثانوية المهنية في مدينة السلام بالقنيطرة تحول الخشب إلى مقاعد دراسية متقنة

إصابة امرأة وأضرار مادية بمنزل في ريف طرطوس جراء انفجار طائرة مسيرة مجهولة المصدر
حملة “رنكوس بتستاهل” في ريف دمشق، انطلاقة جديدة نحو مستقبل يكرّس الجهود لإعادة الإعمار
المدير العام لمؤسسة التأمين لـ سانا: نعمل على افتتاح فروع جديدة ولدينا خطط تطوير شاملة
جهود لإعادة تأهيل مشروع مياه جورين المغذي لعدد من القرى في ريف اللاذقية
شهادات من مشفى كرم اللوز في حمص حول الانفجار الذي وقع في مسجد الإمام علي بن أبي طالب
