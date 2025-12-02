جولة اطلاعية لمدير عام هيئة الاستثمار لاستكشاف الفرص الاستثمارية في محافظة إدلب

البدء بإصلاح الكابل الضوئي الذي يربط بين محافظتي دمشق والقنيطرة
مشفى السقيلبية الوطني بريف حماة يواصل عمله رغم التحديات
صنف “حلب 118” يعود إلى حقول إدلب لتعزيز إنتاج القطن
دخول 4 ناقلات تحمل مشتقات نفطية إلى السويداء
معرض للفن التشكيلي دعماً لحملة “الوفاء لإدلب”
