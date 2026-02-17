افتتاح مسجد حمد المرهان في بلدة العتيبة بالغوطة الشرقية ضمن حملة “ريفنا بيستاهل”

حاضنة دمر المركزية للفنون الحرفية.. تكامل الخبرات وتبادل “سر الصنعة” في مكان واحد
الحياة تعود إلى حي الشيخ مقصود بعد تأمين المنطقة وعودة الأهالي لمنازلهم
وزير الطوارئ برفقة محافظ الحسكة يزور مخيم الهول ويناقش خطة الاستجابة مع قدوم موسم حصاد القمح
عودة العمل في مشفى أطمة الخيري بريف إدلب بعد تقديم وزارة الصحة الدعم اللازم له
حفر آبار جديدة لرفد شبكات المياه في بلدتي معربة والسهوة بريف درعا الشرقي
