وفد من محافظة حلب يبحث مع سفير كوريا الجنوبية تعزيز التعاون في مجالات التعليم والخدمات

حلب-سانا

بحث وفد من محافظة حلب اليوم الإثنين، مع وفد من سفارة كوريا الجنوبية برئاسة السفير جون غيوسوك، سبل تعزيز التعاون المشترك، والاطلاع على واقع المحافظة واحتياجاتها في عدد من القطاعات الخدمية والتنموية، بحضور ممثلين عن منظمات الأمم المتحدة، وذلك في مبنى المحافظة بحلب.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي لمحافظة حلب فرهاد خورتو في تصريح لـ سانا، أن المباحثات ركزت على دعم قطاع التعليم، من خلال ترميم المدارس وتحسين بيئتها التعليمية، إضافة إلى مشروعات خدمية تتعلق بإعادة تأهيل المرافق العامة وتحسين واقع النظافة والخدمات في المدينة، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا المجتمعية والتنموية.

بدوره، أفاد السفير الكوري الجنوبي جون غيوسوك بأن الزيارة تأتي في إطار متابعة نتائج المرحلة الأولى من مشروع «REVIVE» الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم من جمهورية كوريا، ويهدف إلى دعم جهود التعافي المبكر، وتحسين الظروف المعيشية في المناطق المتضررة من الحرب.

وأشار غيوسوك إلى أن المشروع أسهم في تحسين حياة أكثر من 400 ألف شخص، من خلال إزالة نحو 570 ألف طن من الأنقاض في محافظات حلب وريف دمشق وحمص ودير الزور، إضافة إلى توفير فرص عمل ودعم برامج العمل وتعزيز التوعية بمخاطر الألغام.

وبيّن السفير الكوري أن المشروع يركز على ردم الفجوة بين الاستجابة الإنسانية الطارئة والتنمية طويلة الأمد، عبر استعادة الخدمات الأساسية، وتحسين البنية التحتية وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأسر النازحة وتنشيط الاقتصاد المحلي، مشيراً إلى وجود آفاق واسعة للتعاون المستقبلي في مجالات الطاقة والتكنولوجيا الرقمية والتعليم وتنمية المهارات والبنية التحتية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار ودفع عجلة التنمية المستدامة.

ولفت غيوسوك إلى أن سوريا تمر بمرحلة مهمة على طريق التعافي، وأن الشراكات الفاعلة بين الحكومة السورية والمنظمات الدولية والدول المانحة تشكل عاملاً أساسياً في دعم جهود إعادة البناء وتحقيق التنمية، مؤكداً التزام جمهورية كوريا بدعم سوريا في مرحلة التعافي.

ويأتي اللقاء بالتزامن مع اختتام المرحلة الأولى من مشروع REVIVE الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بدعم من جمهورية كوريا الجنوبية، بهدف دعم جهود التعافي المبكر، وتحسين الخدمات الأساسية في المناطق المتضررة من الحرب، وشملت أعمال المشروع إزالة الأنقاض، وإعادة تأهيل بعض المرافق والخدمات العامة، وتوفير فرص عمل عبر برامج العمل، إضافة إلى تنفيذ أنشطة للتوعية بمخاطر الألغام في عدد من المحافظات السورية، بينها حلب وريف دمشق وحمص ودير الزور.