فعالية في مشفى إدلب الجامعي بمناسبة اليوم العالمي للإيدز

افتتاح وحدة العناية المركزة في مشفى حماة الوطني بعد استكمال أعمال الترميم وإعادة التأهيل
محافظ ريف دمشق يتفقد سير الانتخابات في مركزي دوما وحرستا بريف دمشق
وزير الداخلية في افتتاح مركز الأحوال المدنية بمجمع يلبغا
مديرية الحج والعمرة تنظم ملتقى إنشادياً للحجاج السوريين من ذوي الهمم في مكان إقامتهم بمكة المكرمة
رجال الأعمال في حلب في جلسة حوار مفتوح مع رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية
