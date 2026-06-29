مديرية ثقافة إدلب تنظم محاضرة توعوية بمناسبة اليوم ‏العالمي لمكافحة المخدرات

إدلب-سانا‏

نظّمت مديرية الثقافة في محافظة إدلب اليوم الإثنين في ‏المركز الثقافي، محاضرة توعوية بعنوان “مجتمع بدون ‏مخدرات.. معاً لحماية مستقبلنا”، بمناسبة اليوم العالمي ‏لمكافحة المخدرات، وذلك بمشاركة عدد من الجهات ‏الحكومية وممثلي المجتمع المدني والتربويين والطلاب ‏واختصاصيين في الصحة النفسية والمهتمين.‏

وركزت المحاضرة التي قدمها المحاضر عمر سيد ‏يوسف، على ضرورة تسليط الضوء على مخاطر تعاطي ‏المخدرات وأسباب انتشارها بين الشباب، إلى جانب ‏استعراض سبل الوقاية منها، مع التأكيد على دور الأسرة ‏والمؤسسات التعليمية والمجتمع في تحصين الجيل الجديد ‏وحمايته من آفة المخدرات‎.‎

وأوضحت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة ‏إدلب أحلام الرشيد في تصريح لمراسل سانا، أنه تم خلال ‏الندوة تسليط الضوء على أسباب انتشار ظاهرة ‏المخدرات خلال السنوات السابقة بشكل كبير في عهد ‏النظام البائد، واستعراض الحلول الممكنة للحد من ‏انتشارها، وإنهاء واقعها لاحقاً في سوريا، لافتةً إلى أن ‏مكافحة المخدرات تبدأ من الوعي والأسرة‎.‎

وشددت الرشيد على ضرورة تكثيف البرامج التوعوية ‏التي تستهدف الشباب لبناء مجتمع سليم خالٍ من هذه الآفة ‏التي تدمر الأفراد والمستقبل، لتكون سوريا خالية من ‏المخدرات، والعمل بجد وضرورة إيجاد مراكز لمعالجة ‏من أجبرتهم الظروف على التعاطي، مشيرةً إلى الجهود ‏الكبيرة المبذولة من الجهات المعنية لإنهاء هذه الظاهرة ‏بشكل نهائي‎.‎

بدورها، أشارت الدكتورة شذى بركات الأستاذة في جامعة ‏إسطنبول الإسلامية في تصريح مماثل، إلى أن المحاضرة ‏ركزت على أن الوقاية الحقيقية تكمن في نشر التوعية ‏بشكل كبير، وتعزيز القيم الأخلاقية، وتقوية العلاقة بين ‏الأهل والأبناء، ودور المدارس والجامعات في اكتشاف ‏المؤشرات المبكرة وتقديم الدعم قبل وقوع الشباب في ‏براثن المخدرات‎.‎

وتأتي هذه المحاضرة، ضمن سلسلة فعاليات تنفذها ‏مديرية الثقافة في إدلب، بالتعاون مع المؤسسات ‏الاجتماعية والتعليمية، بهدف رفع مستوى الوعي ‏المجتمعي بمخاطر المخدرات، وتعزيز الشراكة بين ‏الأسرة والمدرسة والمجتمع لحماية الشباب وتأمين ‏مستقبل آمن لهم‎.‎