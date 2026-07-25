وقفة وفاء في حلب تخليداً لذكرى الطبيب صخر حلاق وإسهاماته في خدمة المجتمع

جلسة حوارية في «ناس تكس 2026» تبحث تطوير التدريب المهني للصناعة النسيجية‏
إطلاق أول رحلة تجريبية للطيران الزراعي في مطار حلب بعد صيانته وإعادة تفعيل الطائرات
الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الإثنين الـ 22 من أيلول 2025
خروج أكثر من 4000 مدني من دير حافر ومسكنة عبر طرق خطرة بعد منع تنظيم قسد وصولهم للممر الإنساني
الجيش يعلن عن ممرين إنسانيين في الحسكة وعين العرب لإدخال المساعدات والحالات الإنسانية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى