مذكرة تفاهم سورية إماراتية لتطوير مشاريع الأمن الغذائي وسلاسل القيمة والتصدير

دمشق-سانا



وقع وزير الزراعة باسل السويدان اليوم الإثنين، مع مجموعة مير الإماراتية وشركة حلول للتقنيات والخدمات الزراعية مذكرة تفاهم بشأن التعاون في تطوير مشروع الشركة الإماراتية السورية للتنمية الزراعية والأمن الغذائي وسلاسل القيمة والتصدير، وذلك في مبنى مديرية مكافحة الكسب غير المشروع بدمشق.



وتهدف المذكرة إلى دعم التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية ورفع دخل المزارعين، وتطوير سلاسل القيمة الزراعية، وتوظيف التقنيات الحديثة والتحول الرقمي والزراعة التعاقدية في تطوير القطاع الزراعي.

تطوير منصة رقمية زراعية متكاملة

كما تهدف إلى تمهيد أرضية لإقامة مشروع إنشاء منظومة متكاملة تشمل التخطيط الزراعي والزراعة التعاقدية، والتمويل الزراعي والإرشاد الفني والتجميع والفرز والتوضيب والتبريد، والتسويق المحلي والتصدير الإقليمي والدولي، إضافة إلى تطوير منصة رقمية زراعية متكاملة ومنظومة خدمات تمويل زراعي رقمية لدعم المزارعين وسلاسل القيمة الزراعية.

وفي تصريح لـ سانا عقب التوقيع، أكد مدير مديرية الاتصال الحكومي في وزارة الزراعة خالد الصعيدي، أهمية المذكرة كونها ستعود بالربحية والمنفعة المباشرة على المزارع السوري الذي سيتم التواصل والتعامل معه دون وسيط، من أجل تصدير الخضار والفواكه المنتجة في سوريا إلى الإمارات بخط ترانزيت عبر العراق، لتصل هذه المنتجات إلى السوق الإماراتية بزمن قياسي.

ترسم أطر التعاون المستقبلي

بدوره بين نهيان العامري الرئيس التنفيذي لمجموعة مير أن هذه المذكرة ترسم أطر التعاون المستقبلي والاتفاقيات اللاحقة التي تخدم قطاع الزراعة والمزارعين السوريين والجانب الإماراتي في مجال الأمن الغذائي، كما سيتم إنشاء أربعة مراكز في سوريا موزعة على المناطق الساحلية والوسطى والجنوبية والشرقية، تعمل على إعداد المنتج السوري وتوضيبه ليكون مهيأً للتصدير.

من جهته أشار ممثل شركة حلول محمد سامر السيوطي إلى أن دور الشركة سيكون بداية هو منصة إلكترونية لجمع معلومات زراعية ودراستها، بهدف رفع القيمة للمنتج السوري ووضع الخطط المناسبة لتوسيع موضوع الزراعة التعاقدية، وتنظيم كل الأعمال والإجراءات المتعلقة برحلة المنتَج من المزارع إلى المستهلك النهائي، إضافة إلى وضع منهجية تصدير تتناسب مع الأسواق العالمية.



وسبق توقيع الاتفاقية لقاء بين الأطراف الثلاثة أكد فيه الوزير السويدان حرص الوزارة على دعم زيادة الاستثمار الزراعي عبر الاستفادة من مساحات الأراضي في سوريا وتوسيع نطاق الزراعة التعاقدية، والعمل على تهيئة البيئة التشريعية المناسبة لجذب المستثمرين، والاستفادة من الأساليب الحديثة في التنمية الزراعية.



ويأتي توقيع هذه المذكرة ضمن سلسلة أعمال وتفاهمات مع جهات إماراتية، بهدف تطوير القطاع الزراعي في سوريا، حيث وقّع السويدان، في الثالث والعشرين من حزيران الماضي اتفاقيتين مع مجموعة سلال الإماراتية، المتخصصة في مجالات الأمن الغذائي والمواد الزراعية، وذلك على هامش فعاليات الدورة الحادية والعشرين من المعرض العربي الدولي للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف (فود إكسبو 2026).