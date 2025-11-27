أهالي اللاذقية يؤكدون وحدة الشعب السوري ورفضهم دعوات الانفصال والتقسيم
“قائد تطوعي.. أثر مستدام” برنامج تدريبي لإعداد قيادات العمل التطوعي في إدلب
“أمنيات الشتاء” فعالية ميلادية في كاتدرائية القديسين الأربعين شهيداً بحمص
“رنكوس بتستاهل” تكافل وطني يؤكد أن إرادة البناء أقوى من التحديات.
عروض وتخفيضات على منتجات متنوعة في مهرجان “الخير لأهل الخير” بدمشق
السيد الرئيس أحمد الشرع يهنّئ الشعب السوري في ذكرى انطلاق عملية ردع العدوان
حملة “رنكوس بتستاهل” في ريف دمشق، انطلاقة جديدة نحو مستقبل يكرّس الجهود لإعادة الإعمار
عمال القنيطرة يحيون ذكرى معركة “ردع العدوان”
