إطلاق برنامج مجاني للتأهيل النفسي وعلاج الإدمان في مشفى الرقة الوطني

الرقة-سانا

أطلقت مديرية الصحة في محافظة الرقة اليوم الأحد، بالتعاون مع مشفى ابن خلدون في حلب ومنظمة الهيئة الطبية الدولية (IMC)، برنامجاً للمعالجة والتأهيل النفسي وعلاج الإدمان في المشفى الوطني بمدينة الرقة، بهدف تعزيز خدمات الصحة النفسية للمواطنين.

وأوضح مدير المشفى الوطني في الرقة أحمد العساف لمراسل سانا، أن البرنامج يركز بصورة خاصة على فئة الشباب، في ظل الحاجة إلى معالجة الآثار النفسية والاجتماعية التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب مواجهة ظاهرة تعاطي المواد المخدرة، بما يسهم في إعادة تأهيل المتعافين ودمجهم في المجتمع.

وبيّن العساف أن الكوادر الطبية المشاركة في البرنامج تضم أطباء واختصاصيين من مشفى ابن خلدون، إلى جانب كوادر من مديرية الصحة والمشفى الوطني، بما يضمن تقديم خدمات طبية وتأهيلية متكاملة، لافتاً إلى أن البرنامج يشكل نواة لتطوير خدمات الصحة النفسية المتخصصة في المنطقة.

من جانبه، أوضح المشرف على برنامج التأهيل النفسي في مديرية صحة الرقة أحمد عزو عبد الله أن البرنامج يهدف إلى تقديم خدمات الصحة النفسية لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع، ولا سيما للأشخاص الذين يعانون حالات القلق والتوتر والاكتئاب والاضطرابات السلوكية، إضافة إلى الأشخاص الذين يعانون مشكلات مرتبطة بالإدمان.

وأشار عبد الله إلى أن البرنامج يعتمد على أساليب العلاج النفسي والسلوكي إلى جانب العلاجات الدوائية المساندة عند الحاجة، مبيناً أن عيادة متخصصة تعمل بشكل منتظم في المشفى الوطني بالرقة، بإشراف أطباء واختصاصيين في الطب النفسي.

بدورها، أكدت اختصاصية الطب النفسي وممثلة عن مشفى ابن خلدون إيمان عواد، أن البرنامج جاء استجابة للحاجة المتزايدة إلى خدمات الصحة النفسية بعد سنوات الحرب، موضحة أنه يركز على معالجة الاضطرابات النفسية الأكثر انتشاراً.

ويستهدف البرنامج شريحة واسعة من أبناء المحافظة، ويقدم خدمات المعاينة والعلاج النفسي وعلاج الإدمان بشكل مجاني يومي الأحد والإثنين من كل أسبوع بعيادات المشفى الوطني في الرقة.

ويأتي إطلاق البرنامج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز خدمات الصحة النفسية في محافظة الرقة، وتوفير الرعاية المتخصصة للفئات المحتاجة، بما يسهم في تحسين الواقع الصحي في المحافظة.