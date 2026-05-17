افتتاح مركز البريد في دير حافر بريف حلب الشرقي

حلب-سانا

افتتحت المؤسسة السورية للبريد اليوم الأحد، مركز البريد في مدينة دير حافر بريف حلب الشرقي، بعد إعادة تفعيل خدماته، ضمن جهود تفعيل المؤسسات الخدمية والإدارية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي، وتسهيل إنجاز معاملاتهم الرسمية، بما يخفف عنهم أعباء التنقل، ويوفر الوقت والجهد.

وتتضمن الخدمات التي يقدمها المركز صرف رواتب المتقاعدين، وخدمات “شام كاش”، والسجل العقاري، والحوالات الداخلية، وشحن الرصيد، إضافة إلى خدمات أقساط الطلاب الجامعيين، وخدمات أخرى يجري العمل على تفعيلها تباعاً.

وأوضح المدير العام للمؤسسة السورية للبريد عماد الدين حمد لمراسل سانا، أن افتتاح مكتب دير حافر يأتي ضمن خطة المؤسسة لإعادة تفعيل الخدمات في مختلف المناطق السورية، ولا سيما المناطق التي عانت من التهميش خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أهمية مدينة دير حافر وموقعها في ريف حلب الشرقي.

وأكد حمد التزام المؤسسة السورية للبريد بإيصال الخدمات إلى مختلف شرائح المجتمع في كل المناطق، بما يضمن حصول المواطنين على خدماتهم بسهولة وبالقرب من أماكن سكنهم.

من جهته، أشار نائب مسؤول منطقة دير حافر علي عمر البكري إلى أن افتتاح المركز يمثل خطوة مهمة في تحسين الواقع الخدمي، وتخفيف معاناة الأهالي، الذين كانوا يسافرون إلى مدينة حلب للحصول على العديد من الخدمات الرسمية.

وأضاف البكري: إن المركز يوفّر خدمات السجل العدلي وخدمات الدفع الإلكتروني أيضاً، مؤكداً السعي لاستكمال تفعيل بقية المراكز الخدمية ضمن الإمكانات المتاحة، وبما يلبّي احتياجات السكان.

بدوره، أعرب المواطن عبد الله الخضر من أهالي مدينة دير حافر، عن ارتياحه لإعادة افتتاح مركز البريد، والذي يسهم في تسهيل الخدمات، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، موضحاً أن العاملين والمتقاعدين كانوا يتكبدون مشقة السفر، وتكاليف النقل للوصول إلى مدينة الباب، أو حلب من أجل قبض الرواتب، وإنجاز معاملاتهم.

وكانت المؤسسة العامة للبريد افتتحت في الـ 3 من الشهر الجاري مركز البريد في الراعي بريف حلب الشرقي، وذلك في إطار العمل على إعادة تفعيل المؤسسات الخدمية والإدارية في مناطق ريف حلب، لتحسين الواقع الخدمي، وتعزيز الاستقرار، بما يلبّي احتياجات السكان في مختلف القطاعات.

